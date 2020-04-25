Украинская фотомодель, которая вошла в Топ-10 самых успешных моделей мира, Снежана Онопко заявила о домашнем насилии и требует развода от своего мужа Николая Щура.

Об этом она рассказала в комментарии изданию Jetsetter.

Отмечается, что Онопко уже не впервые намерена разойтись, однако на этот раз настроена решительно и хочет официально разорвать отношения. Последней каплей стало то, что после очередной ссоры мужчина избил Снежану и ее маму в общем доме, расположенном в пригороде Киева.

“Я выплачивала его долги, верила в то, что он не изменяет, и оправдывала в критических ситуациях, даже когда он поднимал на меня руку. Это происходило постоянно. Досталось, кстати, и водителям, и персоналу – короче, всем”, – рассказала она.

Модель также отметила, что на днях она убедилась в том, что у мужа есть любовница, которая сейчас проживает вместе с ним в загородном доме, принадлежащем непосредственно Снежане и Николаю.

“До этого я была готова как можно быстрее расстаться и забрать два автомобиля, среди которых и Rolls-Royce, купленный за мои личные средства, после чего больше никогда не встречаться с этим мужчиной. Однако, когда я увидела, что другая женщина проживает в моем доме, плавает в моем бассейне и пользуется моей посудой, решила настаивать на правовом разделе имущества. Однако пока он не намерен давать развод, более того, угрожает мне”, – отметила она и предоставила скриншоты фотографий из Instagram новой любовницы мужа, которые, по словам Онопко, были сделаны в их доме.

Стоит отметить, что по данным СМИ, Николай Щур является уроженцем Донецка, который “сделал карьеру” на рейдерстве, мошенничестве и полулегальных бизнес-схемах. Особого расцвета получил при беглом президенте Викторе Януковиче благодаря своим уголовным друзьям из Крыма и Донецкой области, которые помогли укрепиться в Киеве и построить систему мафиозных сборов со столичных предпринимателей, отмывания денег и их нелегального вывода за пределы Украины.

В 2013-2014 гг. он отвечал за транспортировку и массовый завоз в Киев титушок из Крыма и восточных областей на Антимайдан, задачами которых было устраивать провокации, бить и запугивать протестующих, похищать людей. Отмечается, что СБУ инициировала открытие ряда уголовных производств против Николая Щура и его близкого соратника Александра Бродского за организацию и похищения людей, участвовавших в акциях протеста на Майдане Незалежности.

После победы Майдана и изменения центральной власти Николай Щур сбежал в Крым и некоторое время скрывался от правоохранителей. Находясь в оккупированном Крыму он поддерживал средствами различные сепаратистские акции в восточных и южных регионах. Также сообщается о регулярных визитах Щура в Москву и контактах с главарями так называемых Д/ЛНР.