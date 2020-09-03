Об этом пишет USA TODAY.
“Безглютеновый и непринужденный” бренд спиртных напитков рэпер будет выпускать в партнерстве с Trusted Spirits и Prestige Beverage Group.
Ожидается, что напиток стоимостью 30 долларов за бутылку появится в продаже в Калифорнии в конце сентября, а до начала 2021 года будет продаваться по всей стране.
“Я не могу дождаться момента, когда мир попробует мою версию джина. Когда в 1994-м я написал “Gin and Juice”, он был о положительных эмоциях и настоящих переживаниях и, конечно, стал мировым хитом”, – отметил Snoop Dogg.
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