Репер Снуп Догг спільно з актором Кевіном Хартом розробляє серіал про найдурніших злочинців у світі.

Про це американському порталу Deadline розповів сам Харт.

Актор повідомив, що Снуп Догг представить нове шоу на стрімінговій платформі Peacock. Яким саме буде проєкт, він не пояснив.

Також Харт анонсував комедійну програму про спорт, яку він вестиме разом з репером.

Він додав, що команда його продюсерської компанії “Laugh Out Loud” (“LOL”) network займається створенням “веселого контенту, який з’явиться найближчим часом”.

Це пов’язано з тим, що минулого року Харт підписав багаторічний контракт зі стрімінгом Peacock. Угода містить вкладення капіталу в компанію, попередню угоду з “LOL” і поширення каталогу компанії актора на сервісі.