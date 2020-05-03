Сценарист Джон Лафия, соавтор культовых фильмов ужасов "Детские игры" о кукле Чаки, покончил с собой. Ему было 63 года.

Об этом сообщает издание Variety.

Известно, что писатель, сценарист, режиссер и музыкант Джон Лафии скончался 29 апреля. По данным офиса коронера округа Лос-Анджелес, причиной смерти было самоубийство.

“Мы потрясены новость о смерти нашего друга Джона Лафии. Он был важной частью семьи Чаки с самого начала. Он написал оригинальный сценарий “Детских игр” вместе с режиссером Томом Холландом и мной, а также в качестве режиссера снял “Детские игры 2″ — любимый фильм поклонников Чаки”, — рассказал сценарист Дон Манчини, который работал с Лафией над фильмами о Чаки.

В 1988 году первая часть “Детских игр” стала самым кассовым фильмом и получила награду за лучший фильм ужасов. Создание имени персонажа и его известной фразы “Привет, я Чаки, хочешь поиграть?” приписывают именно Лафии.

Лафия родился в 1957 году и получил степень бакалавра в области кино и телевидения в Калифорнийском университете. Его первой серьезной работой стал фильм “Голубая игуана” (1988 года) — боевик с Диланом МакДермоттом в главной роли. Этот фильм сразу получил признание и был отобран для полуночного показа на Каннском кинофестивале 1988 года.

В 1993 году Лафия написал сценарий и снял научно-фантастический фильм “Лучший друг человека”, который стал втором самым кассовым фильмом года.

Последним проектом Лафии был телевизионный фильм “Огненный шторм: последний бой в Йеллоустоне” 2006 года.