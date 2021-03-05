Об этом сообщает издание Derbyshire Live.
Пенелопа, у которой после пребывания в ледяном озере диагностировали переохлаждение, переехала в новую семью в поместье Карнфилд-Холл в Дербишире.
Кроме заботливой хозяйки дома, брошенное животное получило верного друга — лабрадора Элджернона.
Собака сразу поняла, что теленку необходима забота. Именно поэтому он помогал заботиться о Пенелопе. Впоследствии животные настолько подружились, что Элджернон научился кормить Пенелопу из детской бутылочки.
В феврале Пенелопа застряла в покрытом льдом озере. Возле нее была агрессивная мать, которая не разрешала ветеринарам спасти животное.
Позже Пенелопу отправили на лечение и вернули матери. Однако та отказалась принимать чадо.
“Мама не только отказалась от нее, возможно, потому, что мы смыли ее запах, но и сделала серьезную попытку убить Пенелопу”, – рассказала Хайди, которая теперь занимается животным.
Так Пенелопа оказалась в семье этой женщины. Похоже, теленок попал в надежные руки, получил теплый дом и верного друга.
“Наш черный лабрадор Элджернон не мог остаться равнодушным. Он любит кормить ее из бутылочки. Он даже не позволяет Пенелопе иметь собственную кровать и спит рядом с ней, чтобы защитить ее”, – сказала Хайди.
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