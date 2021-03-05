Брошенный теленок Пенелопа чуть не замерз во время рождения в ледяном озере. Однако неравнодушная британка спасла животное и подарила ему верного друга.

Об этом сообщает издание Derbyshire Live.

Пенелопа, у которой после пребывания в ледяном озере диагностировали переохлаждение, переехала в новую семью в поместье Карнфилд-Холл в Дербишире.

Кроме заботливой хозяйки дома, брошенное животное получило верного друга — лабрадора Элджернона.

Собака сразу поняла, что теленку необходима забота. Именно поэтому он помогал заботиться о Пенелопе. Впоследствии животные настолько подружились, что Элджернон научился кормить Пенелопу из детской бутылочки.

В феврале Пенелопа застряла в покрытом льдом озере. Возле нее была агрессивная мать, которая не разрешала ветеринарам спасти животное.

Позже Пенелопу отправили на лечение и вернули матери. Однако та отказалась принимать чадо.

“Мама не только отказалась от нее, возможно, потому, что мы смыли ее запах, но и сделала серьезную попытку убить Пенелопу”, – рассказала Хайди, которая теперь занимается животным.

Так Пенелопа оказалась в семье этой женщины. Похоже, теленок попал в надежные руки, получил теплый дом и верного друга.

“Наш черный лабрадор Элджернон не мог остаться равнодушным. Он любит кормить ее из бутылочки. Он даже не позволяет Пенелопе иметь собственную кровать и спит рядом с ней, чтобы защитить ее”, – сказала Хайди.