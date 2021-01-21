14 января 68-летнего Джемала Шентюрка из турецкой провинции Трабзон экстренно госпитализировали из-за кровоизлияния в мозге. Рядом с мужчиной каждый день находилась не только его семья, но и давний товарищ - пес Бончук.

Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Почти неделю собака посещала своего хозяина в больнице. С его глаз даже текли слезы.

В среду, 20 января, лечение Шентюрка было завершено и ему позволили вернуться домой.

“Мой отец нашел его девять лет назад, накормил и воспитывал. И Бончук таким образом продемонстрировал свою верность. Бончук оглянулся и заплакал, когда мой отец воскликнул его имя, находясь в больничной палате. Мы были удивлены”, – сказала дочь мужчины Айше Чапкиноглу.

Работник больницы Фират Угур заявил, что отношения между Бончуком и его владельцем привлекли внимание людей.

После выздоровления Шентюрк сказал, что у него тесная девятилетняя связь с Бончуком. Он очень скучал по нему во время лечения.

“Иногда я смотрел на него из окна своей палаты и выкрикивал его имя. Он так сильно лаял, чтобы я его услышал. Мы снова вместе. Если вы проявите внимание к собакам, вы увидите такое ​​же родство”, – сказал Шентюрк.