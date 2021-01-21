Об этом сообщает издание Daily Sabah.
Почти неделю собака посещала своего хозяина в больнице. С его глаз даже текли слезы.
В среду, 20 января, лечение Шентюрка было завершено и ему позволили вернуться домой.
“Мой отец нашел его девять лет назад, накормил и воспитывал. И Бончук таким образом продемонстрировал свою верность. Бончук оглянулся и заплакал, когда мой отец воскликнул его имя, находясь в больничной палате. Мы были удивлены”, – сказала дочь мужчины Айше Чапкиноглу.
Работник больницы Фират Угур заявил, что отношения между Бончуком и его владельцем привлекли внимание людей.
После выздоровления Шентюрк сказал, что у него тесная девятилетняя связь с Бончуком. Он очень скучал по нему во время лечения.
“Иногда я смотрел на него из окна своей палаты и выкрикивал его имя. Он так сильно лаял, чтобы я его услышал. Мы снова вместе. Если вы проявите внимание к собакам, вы увидите такое же родство”, – сказал Шентюрк.
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