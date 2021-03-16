Об этом пишет People.
Похищение произошло в 2008 году, когда собаке по кличке Коннор было около трех лет. По словам хозяйки Карен Фокс, похитителем был человек на красном пикапе. Она и ее сын гнались за ним на своем автомобиле, но догнать не смогли.
В течение нескольких месяцев после этого инцидента семья разъезжала по своему району в поисках следов Коннора и красного грузовика, но это было безрезультатно. Через несколько лет они уже начали терять надежду.
4 марта этого года Карен позвонили из службы контроля животных Нэшвилла. Через тринадцать лет после похищения 16-летнего йорка нашла женщина, которая заметила собаку, бродящую по ее району. У Коннора был микрочип, с помощью которого и удалось найти его семью.
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