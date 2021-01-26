Две собаки из Калифорнии установили мировой рекорд по количеству выполняемых трюков за минуту.

Об этом сообщила пресс-служба Книги рекордов Гиннесса.

В частности, бордер-колли Виш и Хейло попали в Книгу рекордов Гиннесса, выполнив 28 трюков за минуту.

Мировым рекордом собаки обязаны своей хозяйке, дрессировщице Эмили Ларлхэм.

Отмечается, что она использует метод прогрессивного подкрепления, исключающий любую форму физического или психологического запугивания животных.

Сначала Эмили учит собак распознавать хорошее поведение, используя одобрительные слова, кликер и множество лакомств. Затем наступает время тренировочных упражнений, а после в ход идут игрушки, которые служат дополнительной стимуляцией послушания и выполнения команд.

Ларлхэм даже имеет канал на YouTube, посвященный помощи другим владельцам домашних животных. На ее счету более 350 видео.