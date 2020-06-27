Российская телеведущая Ксения Собчак попала в больницу с сотрясением мозга и переломом носа, ей провели операцию.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

Собчак рассказала, что перенесла сложную операцию. Вследствие неудачного падения телеведущая сломала нос и получила сотрясение мозга.

“К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться. Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не “сливали” и провели сложную операцию. Буду вас потом отдельно благодарить”, – написала Собчак.

Собчак также обнародовала видео, на котором видно, что она лежит на больничной койке с бинтом на носу и опухшим лицом.