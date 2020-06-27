Об этом она сообщила в своем Instagram.
Собчак рассказала, что перенесла сложную операцию. Вследствие неудачного падения телеведущая сломала нос и получила сотрясение мозга.
“К сожалению, я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться. Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не “сливали” и провели сложную операцию. Буду вас потом отдельно благодарить”, – написала Собчак.
Собчак также обнародовала видео, на котором видно, что она лежит на больничной койке с бинтом на носу и опухшим лицом.
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Сегодня первый день голосования по поправкам в конституцию. Мой отец участвовал в написании конституции 93го года,сделал все,чтобы статьи связанные со свободами человека там все-таки были прописаны(этого по одному из вариантов могло бы и не быть) , и тема для меня «родная». Наш выпуск выходит на день раньше-к сожалению я неудачно упала, у меня перелом носа ,сотрясение и надо подлечиться. В выпуске я уже «раненый боец». Спасибо врачам ,которые все эти дни ничего не «сливали» и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить! Это удивительно и прекрасно. На канале #ОсторожноСобчак смотрите мой новый фильм,в котором я попыталась обьяснить почему не иду голосовать,и почему считаю,что конституция 93го года во многом предопределила то,что происходит сейчас. Всем спасибо! И да,мой муж и мама поддерживали меня все это время,я их очень люблю!❤️ Ссылка в профиле.
- Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
- Deutsche Welle связывает реакцию Audi с сообщением, которое Собчак опубликовала в своем Instagram 7 июня. Речь шла о видео с подписью “Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком”. На фоне черного экрана там звучала песня “Убили негра” группы “Запрещенные барабанщики”. Сейчас в Instagram Собчак этого видео нет.
- Позже Собчак заявила, что это была шутка в рамках шоу Comment Out, в котором звёздам предлагается выполнять разные провокационные задания. Собчак сотрудничала с Audi восемь лет, она была рекламным лицом бренда в России.
- Ксения Собчак подает иск против немецкого издания Business Insider из-за опубликованной статьи о высказываниях российской телеведущей о темнокожих. Статья, о которой идет речь, вышла в немецкой версии Business Insider 24 июня. Она называется “Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет чернокожих “глупыми и ленивыми”.