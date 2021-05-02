Британська актриса і зірка "Ігри престолів" Софі Тернер привітала Джо Джонаса з 2 річницею весілля та опублікувала рідкісні фото з церемонії в Лас-Вегасі.

Фото акторка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

У пари було два весілля – в Лас-Вегасі, а друге – у Франції.

На знімках можна побачити, що після веселої і пристрасної церемонії одруження в Лас-Вегасі вони багато фотографувалися біля атракціонів і влаштували вечірку біля басейну.

На кадрах Софі і Джо сфотографовані в басейні, куди вони стрибнули прямо в весільному вбранні, а також за діджейським пультом.

“З другою річницею весілля в Лас-Вегасі, мій великий шматок чоловічого м’яса”, – дивно підписала знімки Софі Тернер.

Фото: Софі Тернер / Instagram

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