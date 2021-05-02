Фото акторка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
У пари було два весілля – в Лас-Вегасі, а друге – у Франції.
На знімках можна побачити, що після веселої і пристрасної церемонії одруження в Лас-Вегасі вони багато фотографувалися біля атракціонів і влаштували вечірку біля басейну.
На кадрах Софі і Джо сфотографовані в басейні, куди вони стрибнули прямо в весільному вбранні, а також за діджейським пультом.
“З другою річницею весілля в Лас-Вегасі, мій великий шматок чоловічого м’яса”, – дивно підписала знімки Софі Тернер.
Фото: Софі Тернер / Instagram
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- Британська актриса Софі Тернер, найбільш відома за роллю Санса Старк у серіалі “Гра Престолів”, і музикант Джо Джонас в липні вперше стали батьками.