Фото из личного архива актриса поделилась в Instagram.
У актрисы и ее супруга, Джо Джонаса, в июле родилась дочь Уилла.
Только сейчас, когда девочке два месяца, Софи решилась показать, как выглядела, пока ждала первенца.
На одном из снимков актриса позирует в бассейне вместе с собакой, на втором загорает на лежаке, а на третьем – супруг нежно придерживает ее живот.
- Британская актриса Софи Тернер, наиболее известная по роли Сансы Старк в сериале “Игра Престолов”, и музыкант Джо Джонас в июле впервые стали родителями.