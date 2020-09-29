Фото из личного архива актриса поделилась в Instagram.

У актрисы и ее супруга, Джо Джонаса, в июле родилась дочь Уилла.

Только сейчас, когда девочке два месяца, Софи решилась показать, как выглядела, пока ждала первенца.

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🤰 💕 ☀️

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🤰 💕 ☀️

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🤰 💕 ☀️

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На одном из снимков актриса позирует в бассейне вместе с собакой, на втором загорает на лежаке, а на третьем – супруг нежно придерживает ее живот.

  • Британская актриса Софи Тернер, наиболее известная по роли Сансы Старк в сериале “Игра Престолов”, и музыкант Джо Джонас в июле впервые стали родителями.