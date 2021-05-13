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Софі Тернер розкритикувала папараці за те, що вони сфотографували її дочку без згоди

Британська актриса, найбільш відома за зйомками в серіалі "Гра престолів" Софі Тернер розкритикувала папараці за те, що вони сфотографували її дочку без згоди.

Четверг, 13 мая 2021, 19:49

Про це повідомляє журнал Just Jared.

Зокрема, Софі пояснила, чому не ділиться знімками дочки.

“Вчора деяким папараці вдалося сфотографувати мене і мою дочку. Я хочу сказати, що причина, через яку я не публікую фотографії дочки, будучи впевненою в тому, що ми можемо уникнути папарацці за всяку ціну, полягає в тому, що я явно не хочу, щоб ці фотографії були опубліковані”, – заявила вона.

Тернер також розкритикувала папараці та закликала залишити її родину в спокої.

“Вона моя дочка, вона не просила це життя, і щоб її фотографували. Це скажено моторошно, що дорослі чоловіки фотографують дітей без дозволу. Я відчуваю огиду і прошу всіх перестати ходити за нами по п’ятах і намагатися сфотографувати нашу дочку і особливо друкувати ці знімки. Це просто огидно, я не давала вам свій дозвіл”, – наголосила зірка “Гри престолів”.

  • Британська актриса Софі Тернер, найбільш відома за роллю Санса Старк у  серіалі “Гра Престолів”, і музикант Джо Джонас в липні вперше стали батьками.
Теги: донька, папараці, Софі Тернер

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