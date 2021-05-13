Софі Тернер розкритикувала папараці за те, що вони сфотографували її дочку без згоди

Про це повідомляє журнал Just Jared.
Зокрема, Софі пояснила, чому не ділиться знімками дочки.
“Вчора деяким папараці вдалося сфотографувати мене і мою дочку. Я хочу сказати, що причина, через яку я не публікую фотографії дочки, будучи впевненою в тому, що ми можемо уникнути папарацці за всяку ціну, полягає в тому, що я явно не хочу, щоб ці фотографії були опубліковані”, – заявила вона.
Тернер також розкритикувала папараці та закликала залишити її родину в спокої.
“Вона моя дочка, вона не просила це життя, і щоб її фотографували. Це скажено моторошно, що дорослі чоловіки фотографують дітей без дозволу. Я відчуваю огиду і прошу всіх перестати ходити за нами по п’ятах і намагатися сфотографувати нашу дочку і особливо друкувати ці знімки. Це просто огидно, я не давала вам свій дозвіл”, – наголосила зірка “Гри престолів”.
- Британська актриса Софі Тернер, найбільш відома за роллю Санса Старк у серіалі “Гра Престолів”, і музикант Джо Джонас в липні вперше стали батьками.