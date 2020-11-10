Apple стоит на пороге одного из крупнейших изменений платформы в истории компании. Во вторник ожидается анонс первых компьютеров Mac, на которых будут установлены процессоры и видеокарты Apple, а не чипы Intel, которые используются с 2005 года.

Об этом сообщает The Verge.

Когда Apple, недовольная чипами PowerPC, которые использовала в своих продуктах, перешла на Intel, то пообещала повысить производительность и энергоэффективность. Чипы Intel были испытанной платформой на протяжении многих лет для Windows, с процессорами любого размера, мощности и уровня производительности. Поэтому переход Apple на чипы Intel был предсказуем.

Сегодня вечером компания представит долгожданные компьютеры Mac на базе собственных чипов с архитектурой ARM.

Чипы Apple серии A – не новая концепция. Apple разрабатывает собственные чипы более десяти лет, когда она выпустила SoC A4 вместе с оригинальным iPad. С тех пор усилия компании по производству микросхем расширились и охватили почти все оборудование Apple, включая высокопроизводительные iPad Pro, HomePods, Apple TV, Apple Watch и AirPods, все из которых содержат кусок кремния, разработанного Apple.

Даже в последние модели Mac начали появляться микросхемы Apple со встроенными чипами безопасности T2 и сенсорными панелями, которые работают на том же оборудовании, что и Apple Watch. Но они никогда не подвергались испытаниям более требовательным, чем ноутбук.

Когда Apple перешла на Intel, то все примерно знали, чего ожидать от процессора Intel, а разработчики знали, что они смогут написать соответствующее программное обеспечение.

По данным Apple, новые процессоры позволят улучшить производительность компьютеров при меньшей энергозатратности. Компания намерена завершить переход в течение двух лет. Microsoft и Adobe уже начали адаптировать свои пакеты приложений Office и Photoshop под чипы Apple.

Слухи об отказе от процессоров Intel появились еще два года назад.

Трансляция мероприятия One more thing:

Мероприятие Apple почти гарантированно будет сопровождаться масштабными яркими демонстрациями возможностей нового MacBook и громкими заявлениями об их сравнении со старыми моделями x86, пишет издание The Verge.