Об этом певица напомнила в Instagram.
“Наверное, я выросла, но совершенно не повзрослела. С каждым новым сыном становлюсь лучше! Дальше – интереснее! Спасибо всем людям рядом! Любви, счастья и поддержки всем людям на Земле!” – написала певица.
Кроме того, 28 августа Джамала приглашает на концерт в Киеве в честь своего дня рождения.
“Друзья мои, если отмечать День рождения, то со всеми вами! И, конечно же, на сцене, я приглашаю вас на свой концерт в Ботаническом саду! Очень хочу отпраздновать свой День рождения вместе с вами своим концертом”, – написала певица.
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Друзі мої, якщо відзначати День народження, то з усіма вами! І, звичайно ж, на сцені! ⠀ Я запрошую вас на свій концерт в Ботанічному саду! ⠀ Дуже хочу відсвяткувати свій День народження разом з вами своїм концертом 🙏🏾 ⠀ Тим більше, за довгі місяці карантину ми заслужили втекти від смутку і туги. ⠀ Я вас всіх буду рада бачити і дуже чекаю! Зроблю так, щоб цей вечір ви запам’ятали надовго 😘 ⠀ Зустрінемося 28 серпня! Київ, Ботанічний сад! ⠀ Квитки за посиланню в шапці профілю! ⠀ #jamalabirthdayconcert
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