Об этом певица напомнила в Instagram.

“Наверное, я выросла, но совершенно не повзрослела. С каждым новым сыном становлюсь лучше! Дальше – интереснее! Спасибо всем людям рядом! Любви, счастья и поддержки всем людям на Земле!” – написала певица.

Кроме того, 28 августа Джамала приглашает на концерт в Киеве в честь своего дня рождения.

“Друзья мои, если отмечать День рождения, то со всеми вами! И, конечно же, на сцене, я приглашаю вас на свой концерт в Ботаническом саду! Очень хочу отпраздновать свой День рождения вместе с вами своим концертом”, – написала певица.