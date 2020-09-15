Об этом рассказывают #Буквы.

“Поздравляем принца Гарри с днем рождения”, – поздравили принца герцог и герцогиня Кембриджские – принц Уильям и Кейт Миддлтон.

На YouTube-канале королевской семьи опубликовали видеоролик в честь дня рождения принца.

“Герцогу Сассекскому исполняется 36 лет, поэтому, чтобы отпраздновать это событие, мы оглядываемся на его жизнь. До сегодняшнего дня она была невероятной, за последние несколько лет он стал мужем Меган Маркл и отцом очаровательного малыша Арчи. Хотя, он переехал в Лос-Анджелес и отошел от королевских обязанностей, но мы не могли не поделиться некоторыми из его лучших моментов в королевской семье “, – говорится в подписи к видео.

Британский принц Гарри и его жена американская актриса Меган Маркл основали продюсерскую фирму и заключили соглашение с сервисом потокового вещания Netflix по созданию документальных и художественных фильмов, а также постановкам и программам для детей.