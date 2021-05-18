Вже сьогодні, 18 травня, відбудеться перший півфінал 65-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення". Зокрема, сьогодні виступатимуть представники України – гурт Go_A з піснею “Шум”.

#Букви розповідають, де і коли його дивитися.

Шоу відбудеться в Роттердамі в конференц-центрі Ahoy Arena. Його зможуть відвідати до 3,5 тис. осіб – це близько 20% місткості майданчика. Водночас, організатори розраховують, що конкурс дивитимуться онлайн 180 млн глядачів з 45 країн.

У першому півфіналі виступлять 16 країн: Україна, Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Мальта.

Де і коли дивитися “Євробачення-2021”

Обидва півфінали та фінал конкурсу в Україні будуть транслювати два телеканали – СТБ і UΛ:Перший. Прямі етери будуть розпочинатися о 22:00. Коментуватимуть шоу Сергій Притула та Тимур Мірошниченко.

Також трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі конкурсу.

Всі учасники першого півфіналу “Євробачення-2021”

Литву представляє група “The Roop” з піснею “Discoteque”.

Від Словенії виступає Анна Сокліч з піснею “Amen”.

Росію представлятиме співачка Маніжа з композицією “Російська жінка” (Russian Woman).

Представником від Швеції став виконавець Tusse з піснею “Voices”.

Австралію представить виконавиця Монтень з піснею “Technicolour”.

Північна Македонія відправила на конкурс виконавця Василя з піснею “Here I Stand”.

Ірландію представлятиме Леслі Рой з треком “Maps”.

Від Кіпру виступатиме Елена Цагріну, яка виконає пісню “El Diablo”.

Норвегію представить музикант TIX, він виступить з поп-баладою “Fallen Angel”.

Представником від Хорватії стане Альбіна Грчич або Альбіна з піснею “Tick-Tock”.

Бельгію представить гурт Hooverphonic, який виконає трек “The Wrong Place”.

Від Ізраїлю виступить співачка Іден Алені з піснею “Set Me Free”.

Румунія буде представлена виконавицею Roxen з піснею “Amnesia”.

Від Азербайджану виступить Саміра Ефенді з піснею “Mata Hari”.

Україну представлятиме гурт Go_A з піснею “Шум”.

Мальта делегувала на конкурс Дестині Чукуньєре із танцювальною піснею “Je Me Casse”.