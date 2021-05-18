#Букви розповідають, де і коли його дивитися.
Шоу відбудеться в Роттердамі в конференц-центрі Ahoy Arena. Його зможуть відвідати до 3,5 тис. осіб – це близько 20% місткості майданчика. Водночас, організатори розраховують, що конкурс дивитимуться онлайн 180 млн глядачів з 45 країн.
У першому півфіналі виступлять 16 країн: Україна, Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Мальта.
Де і коли дивитися “Євробачення-2021”
Обидва півфінали та фінал конкурсу в Україні будуть транслювати два телеканали – СТБ і UΛ:Перший. Прямі етери будуть розпочинатися о 22:00. Коментуватимуть шоу Сергій Притула та Тимур Мірошниченко.
Також трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі конкурсу.
Всі учасники першого півфіналу “Євробачення-2021”
Литву представляє група “The Roop” з піснею “Discoteque”.
Від Словенії виступає Анна Сокліч з піснею “Amen”.
Росію представлятиме співачка Маніжа з композицією “Російська жінка” (Russian Woman).
Представником від Швеції став виконавець Tusse з піснею “Voices”.
Австралію представить виконавиця Монтень з піснею “Technicolour”.
Північна Македонія відправила на конкурс виконавця Василя з піснею “Here I Stand”.
Ірландію представлятиме Леслі Рой з треком “Maps”.
Від Кіпру виступатиме Елена Цагріну, яка виконає пісню “El Diablo”.
Норвегію представить музикант TIX, він виступить з поп-баладою “Fallen Angel”.
Представником від Хорватії стане Альбіна Грчич або Альбіна з піснею “Tick-Tock”.
Бельгію представить гурт Hooverphonic, який виконає трек “The Wrong Place”.
Від Ізраїлю виступить співачка Іден Алені з піснею “Set Me Free”.
Румунія буде представлена виконавицею Roxen з піснею “Amnesia”.
Від Азербайджану виступить Саміра Ефенді з піснею “Mata Hari”.
Україну представлятиме гурт Go_A з піснею “Шум”.
Мальта делегувала на конкурс Дестині Чукуньєре із танцювальною піснею “Je Me Casse”.
- 16 травня у місті Роттердам, що у Нідерландах, розпочалася церемонія відкриття пісенного конкурсу “Євробачення-2021”.