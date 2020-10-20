Covid-19 Украина

обновлено 20.10.2020 в 14:02

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Солист ТНМК Фагот заболел COVID-19

Солист украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) Фагот (Олег Михайлюта) заболел коронавирусом COVID-19.

Вторник, 20 октября 2020, 15:22

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Я, конечно, понимал, что все пройдем через этот коронакипиш, но надеялся, что со мной это произойдет как можно позже, если вообще не обойдет. Но произошло именно так и тест показал мне, что отныне я официально коронованная личность”, – говорится в сообщении.

Фагот отметил, что сложней всего переносит отсутствие обоняния.

“В начале ломало серьезно, сейчас отпустило, но никому этого не советую, поэтому верить или не верить в то все вопрос для каждого личный, но берегите себя и своих близких тщательнее, так как их вам никто не заменит. Больше всего скучаю по запахам, ибо мир без них неполноценный”, – добавил он.

  • Лидер группы “Бумбокс” Андрей Хлывнюк сообщил о том, что заболел коронавирусом COVID-19.
Теги: Коронавирус, Фагот, ТНМК

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