Солист ТНМК Фагот заболел COVID-19

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Я, конечно, понимал, что все пройдем через этот коронакипиш, но надеялся, что со мной это произойдет как можно позже, если вообще не обойдет. Но произошло именно так и тест показал мне, что отныне я официально коронованная личность”, – говорится в сообщении.

Фагот отметил, что сложней всего переносит отсутствие обоняния.

“В начале ломало серьезно, сейчас отпустило, но никому этого не советую, поэтому верить или не верить в то все вопрос для каждого личный, но берегите себя и своих близких тщательнее, так как их вам никто не заменит. Больше всего скучаю по запахам, ибо мир без них неполноценный”, – добавил он.