Об этом она рассказала в программе “Светская жизнь”.
В связи с пандемией коронавируса конкурс перенесли на следующий год. Состав конкурсантов останется тот же, но песни они должны представить новые.
Солистка Go_A считает, что новая песня будет “о наболевшем”.
На видео с 13 минуты
“Песню “Соловей” мы написали за две недели. Поэтому, мне кажется, сейчас главное почувствовать, о чем думает мир, что интересно людям и сгенерировать какую-то классную песню, которая объединит большое количество людей. Мы сейчас прислушиваемся и присматриваемся”, – рассказала вокалистка.
- Напомним, группа [О] принимала участие в национальном отборе Украины на “Евровидение-2020”.
- В 2024 году группа [О] презентовала новый клип, в котором показала показав Киев будущего.