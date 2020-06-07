Солистка группы Go_A Екатерина Павленко, которая должна была представлять Украину на вокальном конкурсе "Евровидение", рассказала, какой видит песню в следующем году.

Об этом она рассказала в программе “Светская жизнь”.

В связи с пандемией коронавируса конкурс перенесли на следующий год. Состав конкурсантов останется тот же, но песни они должны представить новые.

Солистка Go_A считает, что новая песня будет “о наболевшем”.

На видео с 13 минуты

“Песню “Соловей” мы написали за две недели. Поэтому, мне кажется, сейчас главное почувствовать, о чем думает мир, что интересно людям и сгенерировать какую-то классную песню, которая объединит большое количество людей. Мы сейчас прислушиваемся и присматриваемся”, – рассказала вокалистка.