Солистка группы ONUKA Наталья Жижченко считает, что социальные сети отдаляют людей друг от друга, потому она их не любит.

Об этот она сказала в интервью “Украинской правде”.

Несмотря на карантин из-за эпидемии коронавируса, когда многим не хватало общения, певица не отказалась от своих слов о том, что “соцсети – зло”.

“Я не устаю повторять, что соцсети отдаляют нас друг от друга. Во время карантина я действительно пыталась поддерживать более социальную активность в сетях, но все же блогершей я не стала”, – поделилась она.

По мнению артистки, ничто не заменит реального “живого” общения.

“Лучше быть неидеальной офлайн, чем лучшей версией себя 24/7 в Instagram и TikTok”, – написала певица.