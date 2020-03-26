Видео опубликовано на YouTube-канале Hulu.

Над проектом работали Джастин Ройланд, один из соавторов “Рика и Морти”, и Майк Макмахан, сопродюсер “Рика и Морти”.

Сюжет сериала построен вокруг четверки инопланетян, чья родная планета была уничтожена астероидом. Прибыв на Землю, они старательно пытаются выдать себя за землян.

Однако привыкнуть к жизни на чужой планете непросто. Пришельцы столкнутся с наркотиками, буллингом, правами животных, детьми-зомби и многим другим. У инопланетян есть живой суперкомпьютер Пупа, который однажды эволюционирует и займется улучшением Земли. В том смысле, как он сам понимает “лучше”.

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Все восемь эпизодов первого сезона покажут на Hulu 8 мая. Сериал уже продлен на второй сезон.