Лейбс Sony Music, который работает с Бейонсе, Бритни Спирс, Пинк, Шакирой, One Direction и многими другими известными исполнителями, выходит на рынок подкастов.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Sony Music планирует выпустить около 40 подкастов и разрабатывает более 100 оригинальных программ. Список будущих шоу Sony Music включает две новые программы от режиссера Адама Маккея, а также музыкальный подкаст, в котором анализируются хиты 1990-х годов.

По словам Денниса Кукера, главы digital-бизнеса Sony Music, лейбл хочет нажиться на бизнесе аудиопрограмм, который сегодня быстро развивается, и стремится отвлечь слушателей и рекламодателей от радио и потоковых сервисов.

“У нас есть широкая стратегия, и мы хотим работать в каждом жанре. Мы чувствуем, что у нас отличная история, и хотим привлекать рекламодателей”, — сказал Кукер.

Лейблы звукозаписи стали больше интересоваться подкастингом по мере роста числа слушателей. Исследования показывают, что около 100 млн пользователей только в Соединенных Штатах слушают подкасты ежемесячно. Продажи рекламы в этой области выросли на 48% и достигли 708,1 млн долларов.

Именно Sony проявила большой интерес к подкастам после того, как ее партнер — Spotify — вложил в эту отрасль сотни миллионов долларов и стал позиционировать себя, как аудиокомпания, а не только музыкальный стриминговий сервис. Теперь Spotify все меньше полагается на музыку, уменьшая рычаги влияния для музыкальных компаний, которые получают более 70% прибыли сервиса.

В Sony Music сравнивают подкасты с новым жанром музыки и планируют инвестировать в новые таланты. В среду компания представит рекламодателям свои инвестиционные планы.

Что известно о Sony Music?

Sony Music — вторая по величине в мире компания звукозаписи. Принадлежит Sony, контролируется Sony Corporation of Ameriсa.

Компания объединяет более 200 лейблов в 44 странах. Многие из которых стали легендарными — это Columbia, RCA, Arista, Epic и другие.

Sony Music стала родным домом для знаменитых артистов XX века: Элвиса Пресли, Майкла Джексона, AC/DC, Boney M., Eruption, Milli Vanilli, Адриано Челентано, Майлза Дэвиса, Боба Дилана, Барбары Стрейзанд, Селин Дион, Оззи Осборна и множества других. Сегодня ситуация не изменилась, с Sony Music работают Бритни Спирс, Бейонсе, Алиша Киз, Леона Льюис, Пинк, Шакира, и много других.

Деятельность Sony Music охватывает практически все стороны шоу-бизнеса — от продажи музыкального контента для создания имиджа артистов для рекламы.