В понедельник компания Sony назвала новые даты 2021 года для своих четырех летних релизов.

Об этом сообщает издание IndieWire.

Так, на первый квартал 2021 года переносятся “Ghostbusters” (“Охотники за приведениями”), “Морбиус” с Джаредом Лето в главной роли и продолжение “Кролик Питер 2”. Дата выхода драмы Тома Хэнкса о Второй мировой войне “Борзая” пока плавающая.

Sony также перенесла драму Кевина Харта “Отцовство” с января 2021 года на октябрь.

Вот предварительное новое расписание Sony:

“Борзая” переходит с 12.06.2020 на неопределенную дату;

“Охотники за привидениями: загробная жизнь” переносится с 07.10.2020 на 03.05.2021.

“Морбиус” перемещается с 31.07.2020 на 19.03.2021.

“Кролик Питер 2: Беглец” перемещается с 07.07.2020 на 15.01.2021.

Драма “Отцовство” с Кевином Хартом в главной роли переходит с 15.01.2021 на 23.10.2020.

“Uncharted” перемещается с 03.05.21 на 10.08.21.

У студий пока нет уверенности, что театры будут полностью открыты этим летом.