Об этом сообщает издание IndieWire.
Так, на первый квартал 2021 года переносятся “Ghostbusters” (“Охотники за приведениями”), “Морбиус” с Джаредом Лето в главной роли и продолжение “Кролик Питер 2”. Дата выхода драмы Тома Хэнкса о Второй мировой войне “Борзая” пока плавающая.
Sony также перенесла драму Кевина Харта “Отцовство” с января 2021 года на октябрь.
Вот предварительное новое расписание Sony:
- “Борзая” переходит с 12.06.2020 на неопределенную дату;
- “Охотники за привидениями: загробная жизнь” переносится с 07.10.2020 на 03.05.2021.
- “Морбиус” перемещается с 31.07.2020 на 19.03.2021.
- “Кролик Питер 2: Беглец” перемещается с 07.07.2020 на 15.01.2021.
- Драма “Отцовство” с Кевином Хартом в главной роли переходит с 15.01.2021 на 23.10.2020.
- “Uncharted” перемещается с 03.05.21 на 10.08.21.
У студий пока нет уверенности, что театры будут полностью открыты этим летом.
- Актер и музыкант Джаред Лето только во вторник, 17 марта, узнал о пандемии коронавируса.