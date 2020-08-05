Кинокомпания Sony Pictures и студия TriStar, что принадлежит ему, получили права на производство фильма "I Wanna Dance With Somebody", посвященного певице Уитни Хьюстон.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарий для биографического фильма писать Энтони Маккарти, автор фильма “Богемская рапсодия”. Режиссером будет Стелла Мэгги, известная по мелодраме “Фотография” с Иссой Рей.

Сейчас детали сюжета фильма не раскрываются, как и имя исполнительницы главной роли.

По словам Клайва Дэвиса, музыкального продюсера Хьюстон, фильм станет попыткой рассказать полную историю певицы.

“Из всего моего личного и профессионального опыта с Уитни, начиная от ее позднего подросткового возраста и заканчивая ее трагической преждевременной смертью, я знаю, что полная история Уитни Хьюстон еще не рассказана. Я так рад, что Энтони Маккарти взял на себя обязательства создать сценарий без запретов, который наконец раскроет всю Уитни, чей вокальный гений оказал глубокое влияние на мир, пока она смело боролась с демонами, которые должны были ее уничтожить”, — сказал он.

Уитни Хьюстон — американская исполнительница, одна из самых успешных певиц мира. Количество проданных ею записей оценивается в 170 млн экземпляров. Согласно “Книге рекордов Гиннеса”, артистка получила наибольшее количество наград за все время: это 6 наград “Грэмми”, 15 наград “Billboard Music Awards”, 21 награда “American Music Awards”, две награды “Эмми”, “BET Lifetime Achievement Award “и другие.

Она начала свою карьеру в 19-летнем возрасте, подписав контракт с Клайвом Дэвисом. В 1985 вышел ее первый альбом “Whitney Houston”. В 1992 году вышел фильм “The Bodyguard”, в котором певица исполнила одну из главных ролей и музыкальные партии. Баллада “I Will Always Love You” из фильма стала хитом и принесла певице мировую славу.

Известно, что Уитни страдала сильной алкогольной и наркотической зависимостью. В 2012 году Хьюстон умерла в возрасте 48 лет. Тело певицы обнаружил ее телохранитель в отеле Beverly Hilton Hotel в Беверли-Хиллз. Впоследствии стало известно, что она захлебнулась водой в ванной комнате.