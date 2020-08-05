Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Сценарий для биографического фильма писать Энтони Маккарти, автор фильма “Богемская рапсодия”. Режиссером будет Стелла Мэгги, известная по мелодраме “Фотография” с Иссой Рей.
Сейчас детали сюжета фильма не раскрываются, как и имя исполнительницы главной роли.
По словам Клайва Дэвиса, музыкального продюсера Хьюстон, фильм станет попыткой рассказать полную историю певицы.
“Из всего моего личного и профессионального опыта с Уитни, начиная от ее позднего подросткового возраста и заканчивая ее трагической преждевременной смертью, я знаю, что полная история Уитни Хьюстон еще не рассказана. Я так рад, что Энтони Маккарти взял на себя обязательства создать сценарий без запретов, который наконец раскроет всю Уитни, чей вокальный гений оказал глубокое влияние на мир, пока она смело боролась с демонами, которые должны были ее уничтожить”, — сказал он.
Уитни Хьюстон — американская исполнительница, одна из самых успешных певиц мира. Количество проданных ею записей оценивается в 170 млн экземпляров. Согласно “Книге рекордов Гиннеса”, артистка получила наибольшее количество наград за все время: это 6 наград “Грэмми”, 15 наград “Billboard Music Awards”, 21 награда “American Music Awards”, две награды “Эмми”, “BET Lifetime Achievement Award “и другие.
Она начала свою карьеру в 19-летнем возрасте, подписав контракт с Клайвом Дэвисом. В 1985 вышел ее первый альбом “Whitney Houston”. В 1992 году вышел фильм “The Bodyguard”, в котором певица исполнила одну из главных ролей и музыкальные партии. Баллада “I Will Always Love You” из фильма стала хитом и принесла певице мировую славу.
Известно, что Уитни страдала сильной алкогольной и наркотической зависимостью. В 2012 году Хьюстон умерла в возрасте 48 лет. Тело певицы обнаружил ее телохранитель в отеле Beverly Hilton Hotel в Беверли-Хиллз. Впоследствии стало известно, что она захлебнулась водой в ванной комнате.
- Уитни Хьюстон была посмертно включена в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, штат Огайо.
- В 2019 году, спустя 7 лет после смерти певицы, вышел кавер песни Higher Love британского музыканта Стива Уиндвуда в исполнении Уитни Хьюстон, записанный еще в 1990 году.
- В феврале 2020 в британском городе Шеффилд состоялся первый концерт голограммы Уитни Хьюстон.