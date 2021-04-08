Студия Sony Pictures показала тизер фильма "Охотники за привидениями: Наследники", который станет прямым продолжением второй части, вышедшей в 1989 году.

Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

В видео показали Пола Радда (играет местного учителя), который встречает в супермаркете множество копий зефирного человека, атаковавшего Нью-Йорк в первой части ленты.

События в фильме разворачиваются в современности, спустя 30 лет после событий второй части. В центре сюжета — мать-одиночка с двумя детьми, поселившиеся в доме, бывшим владельцем которого был охотник за привидениями.

Кроме Пола Радда в фильме появятся Керри Кун, Финн Вулфард, Маккенна Грейс. Также заявлены актеры из первых двух частей (Билл Мюррей, Эрни Хадсон, Сигурни Уивер, Энни Поттс).

Режиссером ленты выступил Джейсон Райтман, сын режиссера оригинальной ленты Айвана Райтмана. Премьера “Охотники за привидениями: Наследники” запланирована на 11 ноября 2021 года.