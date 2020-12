Sony удалила Cyberpunk 2077 из PlayStation Store и предлагает возврат средств

Об этом сообщила пресс-служба компании.

“Компания SIE стремится обеспечить высокий уровень удовлетворенности клиентов, поэтому мы начнем предлагать полный возврат средств всем игрокам, купившим Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE также удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store до дальнейшего уведомления“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что как только компания подтвердит приобретение Cyberpunk 2077 в PlayStation Store, будет начат процесс возмещения.

SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG.

— Ask PlayStation (@AskPlayStation) December 18, 2020