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Sony удалила Cyberpunk 2077 из PlayStation Store и предлагает возврат средств

Компания Sony удалила самую долгожданную видеоигру года Cyberpunk 2077 из магазина видеоигр PlayStation Store, а тем, кто ее уже приобрел предложила полный возврат средств.

Пятница, 18 декабря 2020, 09:11

Об этом сообщила пресс-служба компании.

“Компания SIE стремится обеспечить высокий уровень удовлетворенности клиентов, поэтому мы начнем предлагать полный возврат средств всем игрокам, купившим Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE также удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store до дальнейшего уведомления“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что как только компания подтвердит приобретение Cyberpunk 2077 в PlayStation Store, будет начат процесс возмещения.

Добавим, что Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED была самой ожидаемой игрой года. Однако после ее релиза стало известно, что игра еще довольно “сырая”: пользователи сталкивались с многочисленными багами.#Букви розповідали, який шлях пройшла Cyberpunk 2077 від першого тизера до розгромних оцінок гравців.

Справка. Cyberpunk 2077 — это видеоигра в жанре action RPG в стиле киберпанк. Ее разработчики — польская студия CD Projekt RED в сотрудничестве с Digital Scapes. Cyberpunk 2077 является адаптацией настольной ролевой игры Cyberpunk 2020, события которой происходят на пятьдесят семь лет позже в Найт-Сити, Калифорния, открытом мире с шестью различными регионами.

Теги: Cyberpunk 2077, PlayStation Store

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