Sony удалила Cyberpunk 2077 из PlayStation Store и предлагает возврат средств

Об этом сообщила пресс-служба компании.
“Компания SIE стремится обеспечить высокий уровень удовлетворенности клиентов, поэтому мы начнем предлагать полный возврат средств всем игрокам, купившим Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE также удалит Cyberpunk 2077 из PlayStation Store до дальнейшего уведомления“, – говорится в сообщении.
Отмечается, что как только компания подтвердит приобретение Cyberpunk 2077 в PlayStation Store, будет начат процесс возмещения.
SIE strives to ensure a high level of customer satisfaction, and we will begin to offer a full refund for all gamers who have purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund. Please visit the following link to initiate the refund: https://t.co/DEZlC0LmUG.
— Ask PlayStation (@AskPlayStation) December 18, 2020
Добавим, что Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED была самой ожидаемой игрой года. Однако после ее релиза стало известно, что игра еще довольно “сырая”: пользователи сталкивались с многочисленными багами.#Букви розповідали, який шлях пройшла Cyberpunk 2077 від першого тизера до розгромних оцінок гравців.
Справка. Cyberpunk 2077 — это видеоигра в жанре action RPG в стиле киберпанк. Ее разработчики — польская студия CD Projekt RED в сотрудничестве с Digital Scapes. Cyberpunk 2077 является адаптацией настольной ролевой игры Cyberpunk 2020, события которой происходят на пятьдесят семь лет позже в Найт-Сити, Калифорния, открытом мире с шестью различными регионами.