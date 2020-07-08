В Лондоне состоялось первое судебное заседание по делу голливудского актера Джонни Деппа, который, как утверждает его экс-супруга Эмбер Херд, избивал ее.

Об этом сообщает The Guardian.

Дело знаменитостей рассматривал Верховный суд Лондона. В целом, слушания будут длиться три недели.

Депп и Херд приехали в суд порознь. Актер был один. Он надел перед входом в суд черную бандану, учитывая правила.

Эмбер приехала с сетрой Уитни и адвокатом Дженнифер Робинсон. Поддержать ее приехала ее нынешняя возлюбленная Бьянка Бути.

В 2017 году супруги развелись со скандалом. Эмбер обвиняла мужа в том, что он ее избивал, показывая соответствующие фото и видео. Через некоторое время Депп решил ответить на обвинения.

В марте 2019 года он подал иск, обвинив экс-супругу в клевете. Также, он начал судиться с изданиями, которые писали об этой клевете. Среди них популярный британский таблоид The Sun, в котором публиковали много деталей об этой истории. Также иск направлен против компании News Group Newspapers.

Депп утверждает, что снимки, на которых Херд якобы с синяками – монтаж, и когда его адвокаты это докажут, актриса может сесть в тюрьму. Также суд будет рассматривать иск о якобы измене Херд с ее подругой Карой Делевинь и предпринимателем Илоном Маском.

Также предметом рассмотрения будут аудиозаписи, якобы подтверждающие, что Эмбер в браке также вела себя агрессивно, не раз поднимала руку на супруга.

За клевету, порочащую имя Деппа, актер просит финансовую компенсацию в размере 50 миллионов долларов.

Первым показания в суде давал Джонни Депп. Прессе разрешили слушать его показания, а также показания свидетелей, сидя в отдельной комнате.

Следующими свидетельствовать в суде (в формате видеосвязи) будут экс-возлюбленные актера – французская певица Ванесса Паради и американская актриса Вайнона Райдер. Ранее обе женщины высказались в поддержку актера.