Об этом сообщает The Guardian.
Дело знаменитостей рассматривал Верховный суд Лондона. В целом, слушания будут длиться три недели.
Депп и Херд приехали в суд порознь. Актер был один. Он надел перед входом в суд черную бандану, учитывая правила.
Эмбер приехала с сетрой Уитни и адвокатом Дженнифер Робинсон. Поддержать ее приехала ее нынешняя возлюбленная Бьянка Бути.
В 2017 году супруги развелись со скандалом. Эмбер обвиняла мужа в том, что он ее избивал, показывая соответствующие фото и видео. Через некоторое время Депп решил ответить на обвинения.
В марте 2019 года он подал иск, обвинив экс-супругу в клевете. Также, он начал судиться с изданиями, которые писали об этой клевете. Среди них популярный британский таблоид The Sun, в котором публиковали много деталей об этой истории. Также иск направлен против компании News Group Newspapers.
Депп утверждает, что снимки, на которых Херд якобы с синяками – монтаж, и когда его адвокаты это докажут, актриса может сесть в тюрьму. Также суд будет рассматривать иск о якобы измене Херд с ее подругой Карой Делевинь и предпринимателем Илоном Маском.
Также предметом рассмотрения будут аудиозаписи, якобы подтверждающие, что Эмбер в браке также вела себя агрессивно, не раз поднимала руку на супруга.
За клевету, порочащую имя Деппа, актер просит финансовую компенсацию в размере 50 миллионов долларов.
Первым показания в суде давал Джонни Депп. Прессе разрешили слушать его показания, а также показания свидетелей, сидя в отдельной комнате.
Следующими свидетельствовать в суде (в формате видеосвязи) будут экс-возлюбленные актера – французская певица Ванесса Паради и американская актриса Вайнона Райдер. Ранее обе женщины высказались в поддержку актера.
- Напомним, что известный американский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену актрису Эмбер Херд, обвинив ее в клевете.