Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги картину художника Жан-Мишеля Баския. Произведение оценивается в 35 миллионов долларов.

Об этом сообщает Hypebeast.

Если картину удастся продать за такую сумму, то произведение станет одной из немногих самых дорогих работ художника.

Это картина 1982 года под названием Versus Medici.

Как следует из названия, произведение отсылает к семье Медичи эпохи Возрождения. Картина выполнена в присущей художнику манере: скелет, корона и нацарапанные слова. Versus Medici была написана, когда художнику было всего 22 года – его картины 1982 года являются самыми ценными на рынке.

Глава отдела современного искусства Sotheby’s в Нью-Йорке Грегуар Бийо (Grégoire Billault) сказал о картине: “В Versus Medici Баския объединяет политическое и историческое искусство”.

Аукцион Sotheby’s состоится 12 мая.