Об этом рассказывают #Буквы.

Главные роли в картине исполнили британский актер Скотт Эдкинс (квадрология “Неоспоримый”, “Люди Х: Начало. Росомаха”, “Доктор Стрендж”) и украинская актриса и телеведущая Анна Буткевич.

“Сыграть “воплощение зла” было моей давнишней мечтой, потому что я очень люблю сложные задачи. Я навсегда запомню первый съемочный день на Рыбальском мосту на киевском Подоле. Мы снимали самую драматичную сцену ленты, и там я впервые познакомилась со своим партнером Скоттом Эдкинсом. Несмотря на то, что была ночь, лил дождь и сбивал с ног ледяной ветер, Скотт оставался сконцентрированным, собранным и сдержанным. Просто как перед боем. Я горда тем, что моим “соперником” в фильме был именно он” – рассказала исполнительница одной из главных ролей Анна Буткевич.

В основу фильма легла история о Мартине Бакстере, бывшем оперативнике МІ6, вынужденном вернуться в мир шпионства, когда молодая украинская журналистка Саша Степаненко попросила его помочь в раскрытии шокирующей правды о секретных операциях международных спецслужб.

События фильма “Наследие лжи” разворачиваются в Киеве, так что и съемки тоже происходили в Украине и частично в Великобритании.

Столичный вокзал, аэропорт “Борисполь”, библиотека Вернадского, кладбище старых автобусов, Киевский крематорий, Рыбальский мост, Родина-мать, Лукьяновская тюрьма.

“Снимать “Наследие лжи” в Украине было настоящим удовольствием. Во-первых, потому что Киев – визуально очень интересный город. Я обожаю его постмодернистскую архитектуру, которая является замечательной локацией для шпионского триллера. Своей мистичностью и атмосферой андеграунда Киев чем-то напоминает Берлин. Первую сцену мы снимали на кладбище старых автобусов, которое бы идеально вписалось даже в фильм Тарковского. Во-вторых, мне нравится снимать в Украине из-за высокого уровня местных продакшн-компаний, которые мы активно привлекали к работе над лентой”, – рассказал режиссер ленты Эдриен Бол.

Кроме Скотта Эдкинса и Анны Буткевич роли в фильме исполнили Юлия Соболь, Онор Нифси, Мартин МакДугалл и другие. Режиссером и автором сценария выступил Эдриен Бол, продюсеры – Алла Белая (Украина), Кшиштоф Солек (Польша) и Эдриен Бол (Нидерланды), со-продюссеры Дмитрий Суханов и Марк Фолиньо.

Кинопроект “Наследие лжи” – это общее производство Украины (“ТОЙ СИНЕМА”) и Великобритании (“ЛЕГАСИ ФИЛМС”). Лента стала одним из победителей десятого конкурсного отбора Госкино Украины.

Кроме Украины, фильм увидят зрители более чем 25 стран, среди которых Китай и США, страны Латинской Америки, Азии и Европы.