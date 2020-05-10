Видео Спайк Ли опубликовал на своей странице в Instagram.

Ролик длится около 3 минут. Кадры сменяют друг друга под песню Фрэнка Синатры “Нью-Йорк, Нью-Йорк”.

Постановщик показал пустые улица мегаполиса, столкнувшегося с пандемией коронавируса, а также горожан в защитных масках, которые активно поддерживают медицинских работников “Большого яблока”.

 

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Plain And Simple. Special Love Shout To Ms. TINA SINATRA,SONY/ATV,KERWIN DEVONISH (Camera),ADAM GOODE (Editor),TIM STACKER And KODAK For The Super 8 Film And Cameras.

Допис, поширений Spike Lee (@officialspikelee)

Нью-Йорк является одним из самых пострадавших от коронавируса городом в мире — там заболевание выявлено более чем у 178 тысяч человек. Всего в США заражено более 1,2 млн человек.