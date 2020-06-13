Об этом пишет Hypebeast.
Мяч выполнен в серебристо-черных тонах с принтом под змеиную кожу, что ассоциируется с прозвищем Брайанта “Черная Мамба”.
В Spalding отметили, что “ограниченный выпуск баскетбольного мяча Kobe 94 Series Silver отмечает процесс ежедневного превращения Коби из игрока с непревзойденным вниманием и целеустремленностью в любящего мужа, отца, тренера и предпринимателя”.
- Крушение вертолета произошло утром 26 января в Калабасасе – городе, расположенном в округе Лос-Анджелеса. Вероятной причиной аварии вертолета Sikorsky S-76 стали погодные условия.
- При крушении вертолета погибла его 13-летняя дочь Джианна. По официальным данным, в авиакатастрофе погибло девять человек.