Об этом пишет Hypebeast.

Мяч выполнен в серебристо-черных тонах с принтом под змеиную кожу, что ассоциируется с прозвищем Брайанта “Черная Мамба”.

В Spalding отметили, что “ограниченный выпуск баскетбольного мяча Kobe 94 Series Silver отмечает процесс ежедневного превращения Коби из игрока с непревзойденным вниманием и целеустремленностью в любящего мужа, отца, тренера и предпринимателя”.