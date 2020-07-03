Фото он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

“Сжигаем все что не попало в ТОП 5”, – заявил модельер.

Платье-вышиванка

По словам Андре, на данный момент этническая одежда это must have в гардеробе современной женщины, ведь она естественная, легкая и практичная. Эта вещь превратится в нотку яркости и новизны в вашей casual симфонии.

Платье-сафари

Вечеринка? Свидание? Работа в офисе? Или вечерняя прогулка с собакой? Актуально всегда и везде. Платье-сафари – это целостный образ, а у ваших поклонников не остается шансов.

Перфорированное платье

Нежное и воздушное платье на запах подарит вам ощущение легкости и уверенности жарким летом. Отмечается, что к этому образу не нужно никаких дополнительных аксессуаров.

Сарафан с цветочным принтом

В этом сезоне цветочная флора распустилась везде – на юбках и брюках, платья и топах и даже на пальто. Выбирая этот образ, модельер призывает, не переусердствовать с аксессуарами.

Сарафан в горох

Эти платья вернулись, чтобы снова доказать – эта мода вне времени. Каблук и клатч помогут создать образ светской львицы, а босоножки добавят романтичности и свежести.