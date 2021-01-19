Полиция города Неаполе нашла похищенную копию самой дорогой в мире картины "Спаситель мира" ( "Salvator Mundi”) Леонардо да Винчи.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что это копия картины да Винчи, которую, вероятно написал один из его учеников.

Картину нашли в частной квартире. Она была спрятана в шкафу для одежды. 36-летнего владельца квартиры арестовали.

Копия картины “Спаситель мира” датирована 1510 годом. Она хранилась в музее церкви Сан-Доменико-Маджоре.

Интересно, что сотрудники музея не знают, когда именно картина была украдена. Ее отсутствие увидели после того, как зал музея открылся для посетителей после трехмесячного карантина.

Следов взлома следователи не зафиксировали. Подозревается, что картину похитили для международной организации, которая занимается продажей эксклюзивных произведений искусства.

Оригинальная картина “Спаситель мира”, автором которой стал Леонардо да Винчи, стала самой дорогой в мире. На аукциона 2017 года картину продали за рекордные 450 млн долларов.