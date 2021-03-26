«Спенсер»: появилось новое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы

Об этом сообщает американский журнал People.
На фото Стюарт позирует в жакете в сине-красную клетку, который очень похож на тот, который носила принцесса Диана на одном из официальных приемов. Актриса задумчиво смотрит в кадр, положив голову на руку. На безымянном пальце можно рассмотреть реплику помолвочного кольца принцессы Дианы с сапфиром и бриллиантами, которое сейчас носит жена принца Уильяма Кейт Миддлтон.
В основе сюжета лежит история трех напряженных дней в 1992 году из жизни принцессы Дианы. Именно тогда она приняла решение подать на развод с принцем Чарльзом.
Премьера ленты запланирована на осень этого года. Съемки долгожданного фильма уже подходит к концу.
“Спенсер – это погружение в очень эмоциональную историю о том, кем была Диана в поворотный момент в ее жизни. Это материальная сумма составляющих, которая начинается с ее фамилии – Спенсер. Это мучительное усилие для нее, вернуться к себе, но Диана пытается сохранить то, что для нее значит она сама”, – прокомментировала Стюарт фильм.
- В 2021 году принцессе Уэльской Диане могло бы исполниться 60 лет. В честь ее юбилея принцы Уильям и Гарри установят в саду Кенсингтонского дворца памятную статую.
- Ранее в Сети опубликовали первую фотографию со съемок нового байопика “Спенсер”, который расскажет о принцессе Диане.