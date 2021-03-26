«Спенсер»: появилось новое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы

Об этом сообщает американский журнал People.

На фото Стюарт позирует в жакете в сине-красную клетку, который очень похож на тот, который носила принцесса Диана на одном из официальных приемов. Актриса задумчиво смотрит в кадр, положив голову на руку. На безымянном пальце можно рассмотреть реплику помолвочного кольца принцессы Дианы с сапфиром и бриллиантами, которое сейчас носит жена принца Уильяма Кейт Миддлтон.

В основе сюжета лежит история трех напряженных дней в 1992 году из жизни принцессы Дианы. Именно тогда она приняла решение подать на развод с принцем Чарльзом.

Премьера ленты запланирована на осень этого года. Съемки долгожданного фильма уже подходит к концу.

“Спенсер – это погружение в очень эмоциональную историю о том, кем была Диана в поворотный момент в ее жизни. Это материальная сумма составляющих, которая начинается с ее фамилии – Спенсер. Это мучительное усилие для нее, вернуться к себе, но Диана пытается сохранить то, что для нее значит она сама”, – прокомментировала Стюарт фильм.