В Instagram опублікували відповідне відео.
Вечірку влаштував зірка фільму “Юда та чорний месія” Деніел Калуя. Він отримав “Оскар” за “Кращу чоловічу роль другого плану”.
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На честь перемоги він влаштував вечірку для друзів. Серед запрошених була й 32-річна Адель.
Для вечора Адель обрала пальто лаймового відтінку від LaPointe.
- 32-річна британська співачка Адель стала запрошеною ведучою шоу Saturday Night Live. Зірка зізналася, що чекала цього моменту дуже довго, а тому розпочала програму іронічним монологом про карантин, подорожі та своє екстремальне схуднення.