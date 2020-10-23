Известная американская певица Ариана Гранде представила видеоклип на композицию Positions. Трек войдет в новый студийный альбом артистки, релиз которого состоится 30 октября.

Клип появился на видеохостинге YouTube.

Гранде позирует в соблазнительных и стильных образах в Белом доме и Овальном кабинете.

Режиссером этой видеоработы стал американский клипмейкер Дэйв Мейерс. За сутки видео посмотрели 7,8 млн зрителей во всем мире. Клип получил более 1,5 млн отметок “нравиться”.

Напомним, что Ариана Гранде не выпускала сольных альбомов с 2019 года. В течение двух лет звезда активно сотрудничала с другими артистами, выпуская популярные коллаборации.