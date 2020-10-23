Клип появился на видеохостинге YouTube.
Гранде позирует в соблазнительных и стильных образах в Белом доме и Овальном кабинете.
Режиссером этой видеоработы стал американский клипмейкер Дэйв Мейерс. За сутки видео посмотрели 7,8 млн зрителей во всем мире. Клип получил более 1,5 млн отметок “нравиться”.
Напомним, что Ариана Гранде не выпускала сольных альбомов с 2019 года. В течение двух лет звезда активно сотрудничала с другими артистами, выпуская популярные коллаборации.
- 19 октября певица Ариана Гранде анонсировала выход нового альбома и назвала возможную дату релиза. Гранде опубликовала видео, на котором вводит на клавиатуре ноутбука слово “positions”. Также на ее странице в Twitter появилась ссылка на сайт, где запущены два таймера: один отсчитывают время до 23 октября, а второй – до 30-го.