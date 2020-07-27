Фото опубликованы в Instagram-аккаунте звезды.
Как сообщалось ранее, 23 июля Деми Ловато рассказала о помолвке со своим бойфрендом, актером Максом Эрихом.
Спустя несколько дней Ловато показала подписчикам в соцсети романтические кадры, на которых Эрих делает ей предложение на берегу водоема.
“Лучшая ночь в моей жизни… Продолжаю впитывать все это… Я люблю тебя, малыш”, — написала Ловато.
Снимки влюбленных за сутки собрали более 2 млн лайков и почти 10 тысяч позитивных комментариев. “Я люблю вас двоих”, “Я очень радуюсь за вас!”, “Гордимся вами”, — писали подписчики звезды.
- Ранее сообщалось, что певица Деми Ловато попала в больницу после передозировки наркотиками.