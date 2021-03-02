Граймс (Клэр Буше) объявила об аукционе на площадке Nifty Gateway в Twitter за день до того, как коллекция поступила в продажу.

В общей сложности 10 работ, созданных в сотрудничестве с ее братом, Маком Буше, были проданы за 20 минут на аукционе под брендом “WarNymph Collection Vol 1”.

Все предметы из коллекции представляют собой NFT-токены: уникальные криптоединицы, которые позволяют купить право собственности на контент в интернете – например, изображение, анимацию или видео.

Две работы – короткие видеофрагменты под названием “Земля” и “Марс”, были доступны на аукционе большими тиражами. Начальная цена лотов – 7500 долларов (5400 фунтов стерлингов).

 

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Публикация от Nifty Gateway (@nifty_gateway)

Самая дорогая работа — “Смерть старика”, ее купили за 388 тысяч долларов. Эта работа была представлена в единственном экземпляре.

В произведении изображены летающие херувимы, крест, меч и мерцающий свет. В записи использовалась оригинальная музыка Grimes.

Певица планирует пожертвовать часть доходов от продажи экологической неправительственной организации Carbon 180.

  • Ранее сообщалось, что актриса Анджелина Джоли продала картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля “Минарет мечети Аль-Кутубия” из своей коллекции за рекордные 11,5 миллионов долларов.