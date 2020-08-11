Об этом пишет CNN.
В своем Instagram-аккаунте 35-летняя звезда поделилась фото в автомобиле, на котором выглядит заметно похудевшей, что очень удивило даже ее знакомых.
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Мама соведущей шоу The Real Дженни Мэй оставила комментарий под ее фото, отметив: “О боже, как сильно ты похудела”.
“Все верно, мама Мэй, я похудела на 85 фунтов (около 40 кг) с тех пор, как мы виделись в последний раз. Можете в это поверить?” – ответила ей Осборн.
Кроме того, на днях она также поделилась снимком бирки, на которой указан 26 размер одежды (S), и написала: “Да, я хвастаюсь, потому что усердно работала и чувствую себя восхитительно!”.
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- В январе 2020 года Оззи Осборн выложил новую песню Ordinary man, которую исполнил вместе с Элтоном Джоном.