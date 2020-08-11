Об этом пишет CNN.

В своем Instagram-аккаунте 35-летняя звезда поделилась фото в автомобиле, на котором выглядит заметно похудевшей, что очень удивило даже ее знакомых.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kelly Osbourne (@kellyosbourne) 3 Авг 2020 в 11:24 PDT

Мама соведущей шоу The Real Дженни Мэй оставила комментарий под ее фото, отметив: “О боже, как сильно ты похудела”.

“Все верно, мама Мэй, я похудела на 85 фунтов (около 40 кг) с тех пор, как мы виделись в последний раз. Можете в это поверить?” – ответила ей Осборн.

Кроме того, на днях она также поделилась снимком бирки, на которой указан 26 размер одежды (S), и написала: “Да, я хвастаюсь, потому что усердно работала и чувствую себя восхитительно!”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kelly Osbourne (@kellyosbourne) 8 Авг 2020 в 8:11 PDT