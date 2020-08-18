Фото Фокина опубликовала в своем Instagram.

“Знакомьтесь. Мой сын, Гэбриел. Любовь всей моей жизни! P.S. Но я не буду писать на главной странице, что я мама ангелочка” – подписала она фото.

В марте 2018 Фокиной сделал предложение ее избранник Геннадий Шпилер.

В июне 2020 году в интервью передаче “Світське життя” на канале “1 + 1” Фокина рассказала, что их со Шпилером сыну исполнилось полтора года.