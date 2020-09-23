Об этом она рассказала в программе “Светская жизнь”.

Два года назад певица вышла замуж и переехала в США. Спустя год у нее диагностировали рак яичника.

Чтобы подтвердить диагноз – певица четыре раза делала анализы в различных клиниках. Медики говорили ей о том, что в 33 года, а именно столько было Мике в то момент, таким видом онкологии не болеют.

Певица отметила, что с момента, когда узнала о заболевании, пыталась мыслить позитивно.

“Последний год был очень серьезный, эмоциональный. Моя мама очень не хотела, чтобы я говорила об этом, говорила: “Нет, ты должна быть здоровой!”. Я приехала в Украину показаться, что я здорова, все у меня нормально. Я призываю всех женщин всегда проверяться. Девушки в 33 года, мне тогда было 33, не болеют таким, этот рак более для взрослых людей”, – рассказала артистка.

Также она поделилась тем, какие у нее были первые симптомы рака.

“Сдувался живот! Сдувался, сдувался… Я на спорт, я на диету! У меня тогда все так прекрасно происходило, я снималась в рекламах. Это проблема молодых людей — работа, работа, работа! Тем более, мы только поженились, у нас была свадьба, все прекрасно и здесь со мной что-то не то. Операция за операцией, то одна, потом вторая, потом еще одна… Но мне действительно повезло, мой врач, она такая молодая, она заканчивала Гарвард и она сказала: “Мы не будем тебя травить, потому что ты хочешь быть мамой”. 5 лет нужно, первые 3 — никогда не знаешь, вернется, не вернется. Но я считаю, что как себя настроишь, так и будет”, – поделилась Мика.