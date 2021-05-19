Про це вона сказала в інтерв’ю виданню Extra.

Пінк та її чоловік Кері Гарт влаштували побачення на прем’єрі нового документального фільму співачки на Amazon Prime “Все, що я знаю досі”, а також трохи розповіли про свій довгий шлюб.

“У цьому питанні важливе сімейне консультування. Навчитися говорити однією мовою”, – сказав Гарт.

“Нам подобається бути родиною. Ми обидва з родин, які розпалися, і це нормально. Це була їхня подорож, це була подорож, в яку ми всі можемо рушити. Але ми не хочемо так”, – продовжила Пінк.

Кері додав, що Пінк стала прикладом для багатьох.

“Я думаю, що для людей, її шанувальників, важливо бачити, як старанно вона працює. Вона встигає приділяти час родині, справлятися з домашніми обов’язками й робити це протягом 150 концертів за тур”, – сказав він.

За словами Пінк, вона не змогла б зробити нічого без Гарта.

“Багато людей помиляються, коли думають, що Кері – це мото-чувак, надмаскулінность і татуювання. Він просто найбільш чуйний хлопець у світі. Він ніколи не говорить “ні”. Він каже: “Так, я з тобою, що б ти не робила”. Іноді потрібно придушити его. Це прекрасно, тому що так ми можемо пережити цю божевільну, чарівну пригоду. А ще він може бути з дітьми, коли я перебуваю на сцені, і я іноді ревную”, – говорить співачка.

Вона посміхнулася і додала: “Але вони люблять мене більше, так що все в порядку”.