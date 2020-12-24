Об этом она заявила в интервью изданию Closer.

“Мне нравится то, чем я занимаюсь, но я всегда была очень занята. Карантин дал мне время заняться тем, на что раньше не хватало времени, – посмотреть любимые фильмы, что-то приготовить и прогуляться. Очень важно, чтобы мы уделяли внимание тем мелочам, которые нам нравятся, и были добрее к себе”, – сказала певица.

Как уроженка Барбадоса, Рианна обожает национальные блюда. Певица рассказала, что основу ее ежедневного рациона составляет именно рыба и морепродукты.

В перерывах между работой и путешествиями певица подготовила книгу с любимыми рецептами.

Рианна призналась, что старается питаться правильно, но никогда не отказывает себе в удовольствии полакомиться бургером. Однако после этого она обязательно отрабатывает его в тренажерном зале.