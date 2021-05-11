Відео опубліковано на YouTube-каналі співачки.
Співачка сама стала режисеркою. Їй в цьому допоміг Білл Бенц, який працював над її минулими кліпами і їхнім спільним псевдодокументальним фільмом «Готель “Ніде”».
Кліп знято у стилі 1970-х – співачка виступає в образі героїні ретро-шпигунського фільму, яка намагається знайти підказки в напівпорожніх квартирах.
Крім того, у St. Vincent скоро вийде альбом “Daddy’s Home” – реліз намічений на 14 травня.
- Раніше відома американська співачка Pink випустила кліп на трек All I Know So Far. Ролик з’явився напередодні прем’єри фільму про кар’єру зірки з однойменною назвою.