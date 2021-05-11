Американська співачка St. Vincent (Енні Кларк) випустила новий сингл "Down", а також кліп на нього.

Відео опубліковано на YouTube-каналі співачки.

Співачка сама стала режисеркою. Їй в цьому допоміг Білл Бенц, який працював над її минулими кліпами і їхнім спільним псевдодокументальним фільмом «Готель “Ніде”».

Кліп знято у стилі 1970-х – співачка виступає в образі героїні ретро-шпигунського фільму, яка намагається знайти підказки в напівпорожніх квартирах.

Крім того, у St. Vincent скоро вийде альбом “Daddy’s Home” – реліз намічений на 14 травня.