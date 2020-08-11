Об этом он написал в своем Instagram.

По мнению Коржа, протестующим следует прекратить выходить на акции и сопротивляться правоохранителям. Певец обратился к подписчикам, предостерегая их от столкновений с правоохранителями и призвав искать другие способы борьбы.

“Пацаны. Вы победили. Тормозните сегодня. Вы показали, что можете дать отпор. Навели движ на весь мир. Видосов хватит на месяц вперед. Эта тема (прямые столкновения) уже не будет работать в плюс. Ту “победу со дня на день”, о которой вам пишут в телеге (мессенджере Telegram — ред.) сейчас одержать просто нереально. Я вижу это своими глазами, находясь в Минске. Дальше только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не рискуйте бездумно. Не забывайте чьи вы правнуки. Передавайте всем”, —написал он.

Стоит отметить, что сообщение музыканта был отредактировано после того, как фанаты начали массово критиковать Коржа в комментариях.

“Спасибо, что предал!”, “Осталось сказать “еще немного потерпеть осталось, и все будет хорошо”. Ты не Корж — ты Максим Вафля!”, писали они.

Недовольство фанатов вызвала и формулировка “Навели движ на весь мир. Видосов хватит на месяц вперед”:

“Вот “видосов на месяц вперед” очень плохо написано. Такое впечатление, что это люди развлекаются и тиктоки записывают. А это кадры как безоружных людей бьют палками и расстреливают резиновыми пулями только за то, что они требуют честного подсчета голосов и сменяемости власти”, — написал один из подписчиков музыканта.

Впоследствии Корж добавил слова “Я говорю только о сегодняшнем дне” в начале текста. Слова “Берегите себя, не рискуйте бездумно” были заменены на “Берегите себя, не лезьте непосредственно”. Фрагмент “Навели движ на весь мир. Видосов хватит на месяц вперед” был удален.

В итоге обращение выглядит так:

“Пацаны. На сегодня Вы победили. Тормозите СЕГОДНЯ движ. Я говорю только про сегодняшний день. Вы показали, что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс. Ту “победу со дня на день” о которой вам пишут в телеге на данный момент прямыми столкновениями объективно одержать нереально. Я это вижу своими глазами находясь в Минске. Сегодня будут только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. К ним не обращаюсь потому что это бесполезно. Бороться необходимо. Нужно идти до конца. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не лезьте напрямую. Не забывайте чьи вы правнуки. Передавайте всем”.

Справка. Макс Корж — 31-летний белорусский русскоязычный певец и автор песен. Выступает в жанрах хип-хоп, рэп, рэп-рок, дабстеп, синти-поп. Он начал сольную карьеру в 2012 году и уже выпустил 6 студийных альбомов. Также в 2012 году певец подписал контракт с российским лейблом Respect Production, в который входят известные артисты как Каста, Чаян Фама, и Жара. В 2016 году ему был запрещен въезд в Украину сроком на пять лет в связи с проведением концертов на временно оккупированной территории Крыма. Уже в 2017 году запрет был отменен.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановськои не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%.

10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

11 августа Светлана Тихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.