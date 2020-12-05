«Надеюсь, у вас все получится»: Майли Сайрус помогла фанам жениться в Tik Tok

Об этом сообщают #Буквы.

Так, влюбленная пара опубликовала в соцсети видеоролик, на котором танцует под новую песню звезды Plastic Hearts. Влюбленные обратились к певице и пообещали, что поженятся, если она прокомментирует этот ролик.

Неожиданно, Сайрус увидела это и выполнила условия.

“Надеюсь, у вас двоих все получиться, в отличие от меня. Поздравляю”, – написала Сайрус.

Також знаменитость добавила тематические емодзи в виде кольца, черепа и черного сердца.

Кстати, для Майли Сайрус тема личных отношений и замужества очень близка. Год назад певица пережила болезненный развод с актером Лиамом Хемсворт. После этого все отношения Сайрус заканчивались очень быстро.