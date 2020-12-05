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«Надеюсь, у вас все получится»: Майли Сайрус помогла фанам жениться в Tik Tok

Популярная американская поп-певица Майли Сайрус неожиданно отреагировала на призыв фанатов в Tik Tok.

Суббота, 5 декабря 2020, 20:59

Об этом сообщают #Буквы.

Так, влюбленная пара опубликовала в соцсети видеоролик, на котором танцует под новую песню звезды Plastic Hearts. Влюбленные обратились к певице и пообещали, что поженятся, если она прокомментирует этот ролик.

Неожиданно, Сайрус увидела это и выполнила условия.

“Надеюсь, у вас двоих все получиться, в отличие от меня. Поздравляю”, – написала Сайрус.

Також знаменитость добавила тематические емодзи в виде кольца, черепа и черного сердца.

@de4dangel

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Кстати, для Майли Сайрус тема личных отношений и замужества очень близка. Год назад певица пережила болезненный развод с актером Лиамом Хемсворт. После этого все отношения Сайрус заканчивались очень быстро.

  • 3 декабря известная американская певица Майли Сайрус, которая в начале года рассталась со своим мужем Лиамом Хемсворт, призналась, что до сих пор не может его разлюбить. Она отметила, что причиной развода с Хемсвортом стала не ее алкогольная зависимость, а регулярные конфликты, которые возникали по любому поводу.
  • Лиам очень болезненно пережил развод с Сайрус, но окончательно отпустил ее. Сейчас он счастлив в отношениях с 25-летней моделью Габриэллой Брукс. Известно, что Хемсворт ознакомился с недавним интервью, в котором его бывшая жена заявила, что будет любить его всегда, но его не тронули эти слова.
Теги: видео, одруження, Сайрус

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