Новина про повернення культового серіалу “Друзі” приємно шокувала мільйонну армію фанів. Поки глядачі з нетерпінням чекають возз’єднання улюблених акторів, ЗМІ розкривають деякі деталі.

BBC поділилася 10 найкращими моментами возз’єднання “Друзів”.

У четвер, 27 травня, відбудеться прем’єра спеціального епізоду “Друзів”. Його знімали без сценарію, але це робить його ще більш унікальним. Режисери вмістили у серію, тривалістю 1 годину 39 хвилин, ностальгійні розповіді шістьох акторів, архівні відео, емоційні моменти зі зйомок.

“Все здається меншим”

Спеціальний епізод “Друзів” розпочнеться тим, що Девід Швіммер приїжджає на студію Warner Bros, розглядає декорації двох основних квартир та кав’ярні Central Perk. Після цього на знімальному майданчику по черзі з’являються інші актори. Це робить епізод більш емоційним.

“Все здається меншим, це цілий етап”, – зазначає Метт Леблан. “Однак це неможливо, тому що ми не виросли”, – додає Еністон.

Після цього актори поділяться ексклюзивними спогадами про свої емоції, страхи та радості під час зйомок серіалу.

“Я цього не пам’ятаю”

Актори зізналися, що серій було настільки багато, що деяких вони не пам’ятають.

Зокрема, Метью Перрі зізнався, що не пам’ятає трьох років зйомок у “Друзях”, але виявляється, що така проблема виникла не лише у нього.

Згадуючи один з відомих епізодів “Друзів” з Дженніфер Еністон, Швіммер заявив: “Я цього не пам’ятаю”. При цьому його колеги здивувалися.

“Є сезони, яких я ніколи не бачила”, – зізнається Лайза Кудров, – “Ми з Мішелем (Штерном, її чоловіком, – ред.) почали дивитись здається четвертий сезон. Він насолоджується ним більше, ніж я, бо я критикую себе”.

Швіммер зазначив, що не дивився “Друзі” майже 17 років, однак переглянув усі серії минулого року.

“Я не бачив “Друзі” насправді протягом 17 років, поки моя дочка просто не почала його переглядати минулого року, і це захопило мене”, – зізнався актор.

Водночас Леблан та Кокс запевнюють, що не такі, як їхні колеги. За словами акторів, вони бачили кожну серію й пам’ятають всі деталі.

“Я так пишався тим, що був у шоу, деякі речі були настільки чудовими”, – говорить Леблан.

Жодних сцен у ліжку

Актори кажуть, що 17 тому могли погодитися на усі сцени. Під час зйомок герої плакати, сміялися, кохалися та розчаровувалися.

Однак вони зізналися, що зараз є сцени, які б вони відмовилися повторювати. Серед таких жартівлива й відверта сцена Моніки та Чендлера у ліжку.

“Нездорова потреба у сміху”

Фанати серіалу після опублікування тизеру занепокоїлись зовнішнім виглядом та мовою Метью Перрі. Актору виділили найменше екранного часу. Дехто з фанів припустив, що це наслідки перенесеного інсульту, або вживання заборонених речовин.

Проте актор тепло відгукнувся про роботу з командою “Друзів” та зізнався, що у нього була “нездорова потреба у сміху”.

“Я відчував, що помру, якщо глядачі не засміються. І це, звичайно, нездорова потреба. Але я іноді говорив репліку, і вони не сміялися… Якби я не отримував сміху, якого я потребував, я б спалахнув. Я почувався так щовечора”, – зазначив актор.

Травма заради кадру

Актори й сценаристи згадали зйомки епізоду, у якому Джої та Чендлер б’ються за крісло. Сцену знімали з трьох дублів. Кадр вийшов ідеальним.

Однак довелося знімати четвертий дубль, оскільки Леблан поза зйомками отримав вивих плеча.

Потім автори вписали цю травму у сценарій, але необхідно було правдоподібно повідомити глядачу, як саме актор травмувався.

Повернення вікторини

Актори організували вікторину на знання один одного. Ініціатором став Девід Швіммер.

На цьому фото, наприклад, Метт Леблан з’ясовується, чи може він все ще ідентифікувати свого “однояйцевого близнюка” Джої

“Це викликає у мене посмішку”

Серед фанів “Друзів” є чимало знаменитостей. Деякі з них з’являться у спецепізоді, зокрема Девід Бекхем.

“Я повинен сказати, що я найбільше схожий на Моніку. Я багато подорожую, завжди в готелях, у мене завжди є час, коли мені не вистачає дітей, не вистачає сім’ї, я вмикаю друзів, бо це викликає у мене посмішку”, – сказав Бекхем.

Фейковий Джої та плутанина з Рейчел

Творці серіалу також поділилися залаштунковими таємницями. Наприклад, режисери зізналися, що Кортні Кокс спочатку розглядали на роль Рейчел, яку зіграла Еністон. Вже потім вони побачили, що їй краще підійде роль Моніки.

Але найбільше сумнівів було тоді, коли підбирали актора на роль Джої. Режисери сумнівалися між двома кандидатами, але… обрали двох. Так, Метт Леблан зіграв Джої, а Луїс Менділор – фейкового Джої в епізоді, коли герой намагається заробити грошей, заявивши про “абсолютно ідентичного двійника”.

“Мавпа”

Коли акторів запитали, хто найгучніше сміється, вони одночасно поглянули на Лайзу Кудров.

“О, Боже! Не можу повірити, що ви не назвали мене!” – вигукнула Меґі Вілер, яка зіграла Дженіс.

Акторка приєдналася до компанії на дивані.

Потім до обговорення приєднався Джеймс Майкл Тайлер, який зіграв Гюнтера. Щоправда, він вийшов на зв’язок через Zoom.

“Це були найбільш пам’ятні 10 років у моєму житті, – каже він, – я не міг уявити кращого досвіду”.

Коли героїв запитали, кому не подобався акторський склад під час зйомок, Швіммер вигукнув:

“Мавпі”.

Актор мав на увазі тварину, яка супроводжувала його героя Росса в одному з епізодів. Він пожалівся, що мавпа “виконувала свою роботу неналежним чином”. Тому довелося витратити багато часу на її приборкання.

Фільм?

Актори кажуть, що не шкодують про завершення зйомок 17 років тому. Вони додали, що режисери вчасно вирішили закрити проєкт.

До прем’єри залишаються лічені години. Фани досі не розуміють, що це буде – фільм, чи початок серіалу.

Однак “Друзі” обіцяють, що це буде дуже емоційно й ностальгійно.