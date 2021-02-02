Стриминговий сервис Spotify получил патент на технологию определения настроения пользователя на основе аудиоданных с микрофона.

Об этом сообщают #Буквы.

В документации патента говорится, что алгоритм Spotify сможет на основе аудиоданных речи и фонового шума определять эмоциональное состояние, пол, возраст, а также расовую принадлежность пользователя с акцентом.

Алгоритм способен анализировать высоту, тембр и ритм голоса, распознать стресс или плохое настроение. Эту технологию Spotify может использовать несколькими способами. В частности, алгоритм сможет влиять на рекомендацию плейлиста при включенной функции подбора похожей музыки после завершения предыдущей. Также эта система сможет влиять на формирование подборок и создание отдельного раздела на главной странице.

Отметим, что в патенте нет информации о том, какую музыку будет подбирать алгоритм, когда, например, голос пользователя грустный. Вероятно, это будет подборка грустных композиций, или же наоборот технология решит подбодрить человека веселыми треками.

Пока стриминговий сервис не комментирует, когда технология будет реализована.