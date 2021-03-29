В поисковике Google возросли запросы о туфлях на высоком каблуке, в то время как поисковые запросы о спортивных штанах переживают эпический крах.

Об этом пишет издание Business of fashion.

Вы можете посмотреть на объемы пассажирских авиаперевозок, статистические данные о посещаемости или расписание концертов, чтобы понятьь, когда жизнь вернулась в “нормальное русло”. Но для мира моды лучшим индикатором может быть поиск в Google. Например, запросы о туфлях на высоком каблуке в последние дни достигли уровня, невиданного с февраля 2020 года, в то время как поисковые запросы о спортивных штанах переживают крах.

Возможно, это просто хорошая погода, но может показаться, что жизнь нормализуется.

Быстрое возвращение к уровням покупок до пандемии и планов поездок говорит о быстром восстановление тех сфер, которые наиболее пострадали во время пандемии Covid-19.

Даже с этими сдвигами мода может быть не совсем готова к тусовкам и вечеринкам, как в 2019 году. Например, феерия в честь 40-летия Майкла Корса, которая состоится 20 апреля, будет полностью цифровой. Музыкальный фестиваль Coachella отменили. И ни один крупный бренд не объявил о реальных показах, которые были обычным делом в 2019 году.

Скорее всего, бренды все еще проявляют осторожность. Если вакцинация против коронавируса будет продолжаться в том же темпе, что и сейчас, а число случаев заболевания Covid-19 значительно снизится к началу лета, то следует ожидать возобновления различных мероприятий и в мире моды, в том числе.