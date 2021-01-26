Об этом сообщает Vogue.

В этом году показ прошел с соблюдением всех противоэпидемических норм в связи с пандемией коронавируса. Все приглашенные гости накануне ивента сдали тест на коронавирус.

Поклонники бренда, которые не смогли посетить показ, могут ознакомиться с новинками коллекции Spring-Summer 2021 Haute Couture, просмотрев серию портретных снимков и видеофильм с модного показа.

Кстати, автором видео и фотокадров стал нидерландский кинорежиссер и фотограф Антон Корбейн.

Новую коллекцию уже примеряли музы и амбассадоры дома моды. В частности, в черно-белой серии фото можно увидеть Пенелопу Круз, Марион Котийяр, Ванессу Паради, ее дочь Лили-Роуз Депп и других звездных гостей.

“Я знала, что мы не сможем организовать большое шоу, нам придется изобрести что-то, поэтому мне пришла в голову идея устроить что-то вроде семейного праздника, свадьбы … Я люблю большие семейные воссоединения, когда все поколения собираются вместе. Это так тепло. Сегодня в Chanel царит такая атмосфера. Потому, что Chanel похож на семью”, – рассказала креативный директор Chanel Виржини Виар.

В частности, в новой коллекции Chanel представлены твидовые костюмы, платья и юбки, образы из атласного крепа, органзы. Дизайнеры использовали жемчуг и стразы.

Виар отметила, что во время создания коллекции размышляла над тем, какие образы хотели бы увидеть женщины в гардеробе уже этой весной.