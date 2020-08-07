США запускают собственную версию «Евровидения»

Об этом сообщает издание Variety.

Известно, что дебют нового музыкального конкурса должен состоятся во время курортного сезона 2021 года.

Формат проведения шоу будет оставаться похожим на “Евровидение”. Участие примут профессиональные артисты — сольные певцы, дуэты или группы (до шести участников), которые исполнят свои оригинальные песни во всех музыкальных жанрах. При этом каждый участник будет представлять не отдельную страну, как на “Евровидении”, а свой штат.

Выбирать лучших из 50 конкурсантов будет специально созданная Американская песенная академия, в которую войдут профессиональные музыкальные деятели из США. По итогам будет выбран один победитель конкурса.

Ранее в Сети появился трейлер нового конкурса: